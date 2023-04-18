مآذن المسجد النبوي.. تحفة معمارية حضارية

ومرّ المسجد النبوي بعدة تحسينات على مر التاريخ، لكنه في عهد الدولة السعودية شهد توسعات ضخمة على مختلف الصُّعُد، ليستقطب أعداد المصلين الذين باتت تتزايد أعدادهم عامًا بعد عام؛ إذ أجرى الملك عبد العزيز آل سعود، يرحمه الله، ما بين أعوام 1370 - 1375هـ؛ تحسينات أولى، أبقى خلالها على مئذنتَي الجهة الجنوبية للمسجد النبوي، وأزيلت الثلاث الأخريات؛ حيث شيّد الملك عبد العزيز عوضًا عنها مئذنتَين جديدتَين في ركنَي الجهة الشمالية، يبلغ ارتفاع الواحدة منهما سبعين مترًا، وتتكون كل مئذنة من أربعة طوابق؛ الأول مربّع الشكل يستمرّ أعلى سطح المسجد وينتهي بمقرنصات تحمل شرفة مربعة، والثاني مثمّن الشكل زين بعقود وتنتهي بشكل مثلثات وفي أعلاه مقرنصات تعلوها شرفة، والثالث مستدير حُلي بدالات ملونة وينتهي بمقرنصات تحمل في أعلاها شرفة دائرية، والرابع مستدير أيضًا له أعمدة تحمل عقودًا تنتهي بمثلثات في أعلاها مقرنصات وفوقها شرفة.