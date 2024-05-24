"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 3 مقيمين الشرقية لترويجهم 2.1 كجم شبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم (2.1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
من جانب آخر، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة نجران؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.