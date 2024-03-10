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"الجوازات": صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا يلزم المغادرة خلالها
قالت: التعليمات تشترط سَرَيان هوية مقيم ليكون من الممكن إصدار التأشيرة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.
وأضافت الجوازات ردًّا على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة العملاء على منصة "إكس" حول إمكانية خروج العامل عقب انتهاء الإقامة بعد عمل تأشيرة الخروج النهائي؛ أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليكون من الممكن إصدار التأشيرة.