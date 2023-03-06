"ركاز العقارية" و"ميفك كابيتال" و"وضوح العقارية" يستعدون لإطلاق أحدث مخطط لوجستي بالرياض في مزاد علني

أطلقت شركة "ركاز العقارية" و"ميفك كابيتال" و "وضوح العقارية"، أحد أبرز المخططات اللوجستية المرتقبة في مدينة الرياض "ذا نود"؛ تمهيدًا لطرحه في مزادٍ علنيٍّ يوم 19 مارس الحالي.
ويمتد مخطط "ذا نود" على مساحةٍ شاسعةٍ بلغت 3 ملايين متر مربع، وسط موقع استثنائي يدعم الحِراك الاقتصادي واللوجستي للمشاريع، حيث يشكّل موقع المخطط نقطة وصل مع أبرز الطرق الرئيسية التي تصل بين جنوب العاصمة الرياض وشرقها، بالإضافة إلى مدن المملكة الأخرى، كما يُحيطه حزام خدمي وتجاري ولوجستي نوعي، يمكن الوصول إليه في غضون دقائق معدودة، تتراوح بين دقيقة إلى 35 دقيقة، أبرزها طرق الدائري الثاني، والثالث، وخريص، والدمام، والدائري الشرقي، ووجهات هامة كمطار الملك خالد الدولي، والدرعية، وواجهة الرياض، وكافد، واستاد الملك فهد؛ مما يختصر على المنتفعين مسافات طويلة في تنقّلاتهم، ويُسهم في دفع العجلة التنموية لمشاريعهم المتنوعة.
ويحظى المخطط بجاهزيته لاحتضان مختلف المشاريع الاستثمارية والاقتصادية؛ ليواكب بدوره الرحلة التنموية التي تسير فيها مدينة الرياض؛ لضم أكبر مدينةٍ صناعيةٍ في العالم على أراضيها؛ إذ سيوفر مخطط "ذا نود" مساحات ومراكز تجارية، ومناطق شحن وتفريغ، علاوة على مستودعات ذات مساحاتٍ رحبةٍ لاستيعاب مختلف البضائع، كما تمَّ تدعيم المخطط بمرافق خدمية وصحية وبلدية، مُسخَّرة لخدمة مُنتفعي مساحات "ذا نود"، أهمها ساحة لانتظار السيارات، مركز شرطة، مركز للدفاع المدني، حدائق عامة، وطرق وشوارع، وممرات مشاة تتلاقى في تصميمها مع مفهوم أنسنة المدن.
ويُعدُّ الاستثمار في "ذا نود" فرصةً قلَّ نظيرها في مدينة الرياض، التي ترفد جملةً من المشاريع الداعمة لمسيرة النهضة التنموية، حيث تمنح مميزات المخطط الخدمية واللوجستية فرصة غير مسبوقةٍ لتشييد المشاريع الصناعية في منطقةٍ تدعم الحركة التنقليَّة من وإلى أهم القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ لتكون بيئة "ذا نود" نموذجية وجاهزة لاحتضان مختلف المشاريع الداعمة لثقل مدينة الرياض اقتصاديًّا، ونقطة لوجستية هامة تُعزز بدورها الصناعات المحلية المواكبة لرؤية المملكة 2030.