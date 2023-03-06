"ركاز العقارية" و"ميفك كابيتال" و"وضوح العقارية" يستعدون لإطلاق أحدث مخطط لوجستي بالرياض في مزاد علني

ويمتد مخطط "ذا نود" على مساحةٍ شاسعةٍ بلغت 3 ملايين متر مربع، وسط موقع استثنائي يدعم الحِراك الاقتصادي واللوجستي للمشاريع، حيث يشكّل موقع المخطط نقطة وصل مع أبرز الطرق الرئيسية التي تصل بين جنوب العاصمة الرياض وشرقها، بالإضافة إلى مدن المملكة الأخرى، كما يُحيطه حزام خدمي وتجاري ولوجستي نوعي، يمكن الوصول إليه في غضون دقائق معدودة، تتراوح بين دقيقة إلى 35 دقيقة، أبرزها طرق الدائري الثاني، والثالث، وخريص، والدمام، والدائري الشرقي، ووجهات هامة كمطار الملك خالد الدولي، والدرعية، وواجهة الرياض، وكافد، واستاد الملك فهد؛ مما يختصر على المنتفعين مسافات طويلة في تنقّلاتهم، ويُسهم في دفع العجلة التنموية لمشاريعهم المتنوعة.