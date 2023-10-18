السعودية وسنغافورة.. استثمارات واعدة بين أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً

وبالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي في المملكة، فقد رافقتها سنغافورة في هذا النمو، حيث تعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث يُنظر إلى الأداء الاقتصادي لسنغافورة عادة على أنه مقياس للمناخ الدولي نظرا إلى اعتمادها على التجارة مع بقية بلدان العالم.