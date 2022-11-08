جائزة الحكومة الرقمية تُشعل المنافسة بين 10 جهات حكومية

وفي فئة الأفراد، يتنافس في فئة أفضل قائد رقمي التي تُمنح لأفضل موظف حكومي يشغل وظيفة قيادية وكان لجهوده الأثر الواضح في دعم التحول الرقمي، كل من: زياد اليوسف من البنك المركزي السعودي، وفيصل باخشوين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلي راجحي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأحلام السرهيد من مدينة الملك فهد الطبية، وحجر البدراني من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.