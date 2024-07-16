"الجافورة".. المملكة على طريق الكبار في تصدير الهيدروجين الأزرق

وأمام هذه الاحتياطيات الضخمة كان لزامًا أن تكون الاستثمارات فيها،كذلك، فخصصت المملكة 412 مليار ريال "110 مليارات دولار"، لتطوير مراحل الإنتاج من حقل الجافورة؛ بهدف زيادة إنتاج الغاز، حال اكتمال التطوير، إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036؛ ما يمثّل نحو 25% من الإنتاج الحالي؛ مما يجعل الرياض ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم.