معرض Big 5 Construct Saudi يناقش أبرز تحديات القطاع والفرص والحلول المتاحة ضمن فعاليات منتدى قادة المعماريين في السعودية

ويدير الجلسات الحوارية مجموعة من الخبراء من أبرزهم مارينا كينديلان كالفو، مديرة الواجهات في شركة الاستشارات الهندسية؛ ومات دوران، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وفيصل الغامدي، مهندس معماري في شركة جينسلر الشرق الأوسط؛ ورضوى مدحت، مديرة مشاريع التصميم لدى شركة الدار الدولية للاستشارات الهندسية، إلى جانب مجموعة أخرى من الممارسين في القطاع الذين يحققون نتائج واقعية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتستكشف الجلسات الحوارية مجموعة من المواضيع المحورية بدءاً من الالتزام بمعايير أداء مقاومة الحريق في الواجهات، وتحقيق التوازن بين الراحة الحرارية والأغلفة المعمارية القابلة للتكيف، وتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري في الهندسة المعمارية المستدامة، وصولاً إلى إعادة تطوير مفهوم إدارة المشاريع، واعتماد مسارات عمل رقمية قائمة على النماذج والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في وضع الجداول وإدارة المخاطر والتخطيط الاستباقي.