معرض Big 5 Construct Saudi يناقش أبرز تحديات القطاع والفرص والحلول المتاحة ضمن فعاليات منتدى قادة المعماريين في السعودية

* محادثات Big 5 Talks وجلسات تدريبية مخصصة من مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي
* المعرض يوسع نطاق برنامج المحتوى الخاص به للدورة الجديدة ليقدم رؤى عملية حول الاستدامة وإدارة المشاريع ومسارات العمل الرقمية والابتكار في تصميم الواجهات
* مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي يقدم جلسات تدريبية مخصصة تمنح الحضور استجابة مباشرة لمتطلبات القطاع المتنامية ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتصاميم المستدامة
أعلن معرض Big 5 Construct Saudi عن انطلاق دورته الجديدة لهذا العام في واجهة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 18-21 يناير 2026، مع توسيع برنامج المحتوى الخاص به بهدف معالجة أبرز تحديات القطاع واغتنام الفرص المتاحة.
ويأتي ذلك عقب التطور الكبير الذي شهده قطاعي الإنشاء والهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية بدعمٍ من المشاريع الضخمة وطموحات رؤية السعودية 2030 وتزايد الطلب على التصاميم المستدامة المستوحاة من التراث السعودي العريق، إلى جانب سعي المملكة إلى اعتماد مشاريع حضرية مبتكرة تحتفي بالهوية الثقافية والهندسة المعمارية المصممة للتكيف مع المناخ.
ويوفر المعرض رؤى جديدة في القطاع وفرص للتنمية المهنية تتماشى مع الأهداف الوطنية. وفي إطار برنامج المحتوى الجديد، يقدم منتدى قادة المعماريين في السعودية ومحادثات Big 5 Talks مساحة استثنائية لتبادل المعارف والممارسات المستدامة والرؤى القابلة للتنفيذ للمهندسين المعماريين والمستشارين والمهندسين والمصممين وخبراء البناء من مختلف أنحاء المملكة.
يُقام المنتدى يومي 18-19 يناير 2026، ويستضيف نخبة المهندسين المعماريين والمخططين والمصممين ورواد الفكر العمراني الحضري الأكثر تأثيراً في السعودية، بهدف استكشاف أهمية الدور الاستراتيجي للهندسة المعمارية في مسيرة تطوير المملكة. وفي إطار طموحات رؤية السعودية 2030 ومجموعة مشاريع البناء الاستثنائية في المملكة، يسلط المنتدى الضوء على دور مساهمة التصميم في تحقيق النتائج المنشودة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب معالجة التحديات العملية التي يواجهها القادة خلال تطوير البيئة العمرانية في السعودية.
وتشمل قائمة المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم كلاً من الدكتور ألبرت فاخوري، رئيس مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي؛ والبرفيسور محمد فكري، نائب رئيس الجمعية السعودية للمخططين العمرانيين وأستاذ الهندسة المعمارية في جامعة عفت؛ وآندي شو، الشريك الإداري في إيه إم إيه؛ وإيزابيل ماكينون، مديرة قسم الهندسة المعمارية والتصميم في جيربر للهندسة المعمارية؛ إلى جانب نخبة الخبراء من شركة الاستشارات الهندسية وكارتر هونز أسوشيتس وشركة سيتيك السعودية وشركة أيداس. وتهدف الجلسات إلى تقديم رؤى عملية بشأن أبرز المواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتصاميم القائمة على البيانات، والقيادة في مجال الهندسة المعمارية والاستدامة في مراحل التخطيط الأولى والتكامل الثقافي والتراثي، مما يمكّن المشاركين من تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
كما يوفر المنتدى شبكة تواصل عالمية المستوى تربط الحضور مع مديري المشاريع وقادة التنمية وكبار المستشارين في الشركات، بما في ذلك مجموعة روشن، ومجموعة بن لادن السعودية، ودار الهندسة، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وشركة البواني، وشركة خطيب وعلمي، وأمانة منطقة الرياض. ويتيح هذا التفاعل فرصة تبادل الأفكار والمنهجيات الواقعية من أجل تطوير المشاريع الكبرى المبتكرة في السعودية.
تستمر محادثات Big 5 Talks على مدى أيام المعرض الأربعة، حيث تقدم جلسات عملية تغطي مواضيع رئيسية في مجال العمارة والبناء، حيث تم تصميم البرنامج للمهندسين المعماريين والمصممين وأخصائيي الاستدامة وخبراء التجهيز الداخلي وقادة التكنولوجيا. كما يسلط البرنامج الضوء على المنهجيات العملية لإدارة مشاريع البناء المعقدة وتحسين مستويات الاستفادة من الموارد ودمج مبادئ الاستدامة والذكاء الرقمي في مسار الأعمال اليومية.
ويدير الجلسات الحوارية مجموعة من الخبراء من أبرزهم مارينا كينديلان كالفو، مديرة الواجهات في شركة الاستشارات الهندسية؛ ومات دوران، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وفيصل الغامدي، مهندس معماري في شركة جينسلر الشرق الأوسط؛ ورضوى مدحت، مديرة مشاريع التصميم لدى شركة الدار الدولية للاستشارات الهندسية، إلى جانب مجموعة أخرى من الممارسين في القطاع الذين يحققون نتائج واقعية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتستكشف الجلسات الحوارية مجموعة من المواضيع المحورية بدءاً من الالتزام بمعايير أداء مقاومة الحريق في الواجهات، وتحقيق التوازن بين الراحة الحرارية والأغلفة المعمارية القابلة للتكيف، وتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري في الهندسة المعمارية المستدامة، وصولاً إلى إعادة تطوير مفهوم إدارة المشاريع، واعتماد مسارات عمل رقمية قائمة على النماذج والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في وضع الجداول وإدارة المخاطر والتخطيط الاستباقي.
وتجمع محادثات Big 5 Talks عروض دراسات الحالة والجلسات الحوارية ونقاشات قادة الفكر، مما يوفر رؤى وأدوات واضحة قابلة للتطبيق بشكلٍ مباشر ضمن مشاريعهم. ويحظى الحضور بفهم أوسع في ما يتعلق باستخدام المواد المبتكرة وممارسات البناء المستدامة والعمليات القائمة على التكنولوجيا، مما يزودهم بالأدوات الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة وتحسن مستوى الكفاءة وتقديم نتائج مرنة عالية الجودة ضمن برنامج البناء الطموح في المملكة.
يُعد مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم الجهة المعتمدة الداعمة للمعايير والتطوير المهني والعاملة على تعزيز سمعة المشاركين على مستوى القطّاع في مجالات العمارة والتصميم، ويقدّم سلسلة من الدورات التدريبية الاختصاصية للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi هذا العام. وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لاحتياجات القطاع المتغيرة، وذلك من خلال تزويد المهندسين المعماريين والمصممين والمختصين الإنشائيين بالأدوات والمعرفة الضرورية للتعامل مع بيئة عمرانية سريعة التغيّر. وتم إعداد هذه الجلسات بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب انسجامها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتزويد المشاركين برؤىً عملية ومستقبلية تمكّنهم من معالجة التحديات المعقدة في مجالات التصميم والاستدامة.
وتحمل المجموعة الأولى من الجلسات عنوان "أهمية الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير في مجالات العمارة والتصميم التفاعلية"، وتتناول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل منهجيات العمل المعماري، من خلال تمكين التصميم القائم على البيانات وقياس الأداء، والحلول التكيفية والمستدامة. كما تتيح للمشاركين استكشاف الآليات التوليدية والتنبؤية، وإجراء دراسات حالة فعلية، وإدراك الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مما يمنحهم فهماً عملياً لسبُل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع وتحسين كفاءة الموارد ورفع أداء المباني.
أما المجموعة الثانية من الجلسات فتنطلق بعنوان "تحويل الرؤية إلى واقع: تصميم الاستدامة لملاءمة التحوّل المجتمعي"، وتركّز على تحويل مبادئ التصميم المستدام إلى أثر ملموس على مستوى المدن والمجتمعات. كما تتيح للمشاركين التعرّف على كيفية تطبيق أطر العمل العالمية، واستكشاف منهجيات الاقتصاد الدائري والتجديدي، واستراتيجيات التعاون العابر للقطاعات، مما يساهم في تطوير بيئات عمرانية مرنة وشاملة ومسؤولة بيئياً تدعم التطلعات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة فيرنا رامازيني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم: "يلتزم المجلس بدعم تطوير الكفاءة المهنية في مجتمع الهندسة المعمارية والتصميم. ويواجه القطاع تحولات سريعة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والتكامل الثقافي، مما يدفعنا لتوفير إرشادات عملية قابلة للتطبيق بشكلٍ مباشر في المشاريع القائمة ضمن المملكة. ويعكس تعاوننا مع معرض Big 5 Construct Saudi تركيزاً مشتركاً على تزويد السوق ببرامج معترف بها وتدريب معتمد. ويلتزم التعاون بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعمل على تلبية الاحتياجات الفعلية، ويتماشى مع الطموحات التنموية في السعودية".
وتتيح هذه الجلسات فرصة استثنائية لتكوين رؤى عملية، ومواكبة التقنيات الناشئة، وتعزيز ممارسات التصميم والبناء لتتصدر القطاع من ناحية الكفاءة والاستدامة والأثر المجتمعي.
وبدوره، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول لدى دي إم جي إيفنتس: "تتضافر جهود كلٍ من منتدى قادة المعماريين في السعودية وفعالية Big 5 Talks والجلسات التي يقدّمها مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم، لتطوير التفكير الحديث في مجالي التصميم والإنشاء في السعودية.
ويجمع البرنامج نخبة من خبراء القطاع الإقليميين والدوليين، ليقدم حلولاً عملية لإرساء منهجية مستدامة، ويوفر الدعم اللازم لمشاريع البناء والبنى التحتية الطموحة في المملكة. ونتطلع قُدماً إلى إقامة ملتقى للابتكار والتعاون والخبرة المتخصصة، لمساعدة القطاع على مواجهة تحدياته المتجددة والاستفادة من فرصه الواعدة".
ويقدم معرض Big 5 Construct Saudi في دورته لشهر يناير مزيجاً فريداً من العروض وجلسات تبادل الخبرات وفرص التواصل، بما يعزز تقدّم قطاع التجهيز والتشطيب.
