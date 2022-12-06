مبادرة "الحزام والطريق".. ما الدور الحاسم الذي تلعبه السعودية فيها؟

وقال إن الصين أكبر مستهلك للطاقة، والسعودية أكبر مصدر للطاقة بالنسبة للصين، إضافة إلى التقارب في بناء مبادرة "الحزام والطريق"، حيث ستلعب السعودية دوراً حاسماً فيها، إذ إن السعودية عمق ومحور إستراتيجي تلتقي في نقطة التقاء القارات الثلاث: إفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أنها قريبة من أهم الممرات المائية الثلاثة في العالم وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، أما البحر الأحمر الذي تطل عليه السعودية فهو الممر الذي تمر عبره 10 في المائة من تجارة العالم.