تعليم المدينة المنورة يتصدر نِسب التسجيل في برامج "موهبة"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إنجازًا متميزًا بتصدرها نسب التسجيل المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من بين إدارات التعليم في المملكة، بتسجيل نسبة إنجاز بلغت (107%) من خلال تسجيل (1664) طالبًا وطالبة في البرنامج (لغاية 17 نوفمبر الجاري)، متجاوزةً العدد المستهدف البالغ (1560) طالبًا وطالبة.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن زيادة عدد المشاركين في البرنامج يعكس الجهود الحثيثة والتكاملية التي بذلتها المدارس، ومنسقو ومنسقات برامج الموهوبين في تعزيز مشاركة الطلبة، ودعم بيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يُسهم في تنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم الإبداعية.
ويهدف البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات لإبراز مواهبهم واستثمار إمكاناتهم عبر مسارات علمية متخصصة، وتمكينهم من الالتحاق ببرامج إثرائية متقدمة، تمكّنهم من المنافسة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيلٍ مبدع، قادر على دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار في الكفاءات والطاقات الوطنية الواعدة.