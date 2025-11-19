تعليم المدينة المنورة يتصدر نِسب التسجيل في برامج "موهبة"

ويهدف البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات لإبراز مواهبهم واستثمار إمكاناتهم عبر مسارات علمية متخصصة، وتمكينهم من الالتحاق ببرامج إثرائية متقدمة، تمكّنهم من المنافسة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيلٍ مبدع، قادر على دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار في الكفاءات والطاقات الوطنية الواعدة.