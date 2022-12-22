رئيس وزراء جورجيا يعلن دعمه لاستضافة الرياض لـ"إكسبو 2030"

وكان قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ الوزراء الجورجي في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وعُقِدت جلسة مباحثات رسمية ينهما، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.