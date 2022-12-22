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رئيس وزراء جورجيا يعلن دعمه لاستضافة الرياض لـ"إكسبو 2030"

ولي العهد استقبله بقصر اليمامة وعقدا جلسة مباحثات رسمية بينهما
رئيس وزراء جورجيا يعلن دعمه لاستضافة الرياض لـ"إكسبو 2030"
سبق
سبق

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي عن دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، مؤكداً ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار، وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.

وكان قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ الوزراء الجورجي في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وعُقِدت جلسة مباحثات رسمية ينهما، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وثمّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم وتأييد حكومة جورجيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

الرياض
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