"الأزيمع" ينقل تهاني وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي

جاء ذلك خلال زيارته لقوة جازان، حيث كان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد مصلح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن سلطان الدعجاني، وعدد من كبار الضباط في المنطقة.