ورشة عمل.. نائب أمير مكة يناقش مطالب واحتياجات محافظات المنطقة

وناقشت الورشةُ الاحتياجَ والطلبات التنموية في محافظات منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مدخلات المجالس المحلية في المحافظات، والتي تمّ رصدها بإجمالي 688 طلبًا تنمويًّا، تمثلت في "الخدمات العامة والبلدية، والطرق، وخدمات البنية التحتية، والخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والبيئية".