ورشة عمل.. نائب أمير مكة يناقش مطالب واحتياجات محافظات المنطقة

رأس نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز؛ ورشةَ العمل التي عقدتها هيئة تطوير المنطقة في جدة اليوم، بعنوان "مناقشة الطلبات التنموية بمنطقة مكة المكرمة في ضوء جولات سموه لمحافظات المنطقة".
جاء ذلك بحضور عدد من الأمراء ومحافظي المحافظات وعدد من مسؤولي الجهات حكومية.
وعرضت الورشةُ نبذةً عن الجولات الميدانية التي قام بها الأمير سعود بن مشعل لمحافظات المنطقة في فبراير الماضي؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بالأهالي وتلبية مطالبهم وفق تطلُّعات ولاة الأمر، والوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
وخلال جولة نائب أمير لـ16 محافظة، ترأس 16 اجتماعًا، ووقف على أكثر من 1800 مشروع منجز وجار تنفيذه، كما دشن 128 مشروعًا، وأسس لـ4 مشاريع، وشهد توقيع 4 اتفاقيات.
واستعرضت الورشةُ الأثرَ المتحقّق من زيارات سموّه الميدانية لمحافظات المنطقة، والتي من أهمها التأكيد على حرص واهتمام القيادة -حفظها الله- بتنمية وتطوير المحافظات، والإلمام باحتياجاتها ومشاريعها، وفتح برامج تخصصية في الكليات الفرعية للجامعات بها، وتفعيل دور القطاع الخاص وتسليط الضوء على المشاريع المتعثّرة والعمل على متابعة تنفيذها.
وناقشت الورشةُ الاحتياجَ والطلبات التنموية في محافظات منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مدخلات المجالس المحلية في المحافظات، والتي تمّ رصدها بإجمالي 688 طلبًا تنمويًّا، تمثلت في "الخدمات العامة والبلدية، والطرق، وخدمات البنية التحتية، والخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والبيئية".
وخرجت الورشة بعدة توصيات من أهمها: الخروج بخارطة طريق للمشاريع التنموية للجهات "المشاريع الحالية والمستقبلية، والجداول الزمنية لها، والميزانيات المرصودة، وأبرز التحديات وسبل معالجتها"، والبدء بتفعيل وحدة المتابعة التنموية بهيئة تطوير المنطقة بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق، ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات، وإعادة تفعيل مبادرة التحذير والتقدير "لتحفيز المقاولين".