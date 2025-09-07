وزير الخارجية السوري يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا، الدكتور فيصل بن سعود المجفل.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع والمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية، إضافة إلى مناقشة المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الوزير الشيباني عن شكره وتقديره للمملكة، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، على ما قدمته من مساعدات إنسانية لدعم المحتاجين والمتضررين في سوريا.
من جانبه، ثمّن الدكتور الربيعة التسهيلات التي وفّرتها الحكومة السورية لفرق المركز الميدانية، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون الإنساني بين الجانبين بما يخدم العمل الإغاثي المشترك.