وزير الخارجية السوري يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا، الدكتور فيصل بن سعود المجفل.