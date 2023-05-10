بمشاركة 57 دولة.. انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة

يذكر أن الانطلاق الرسمي لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، سيكون غدًا الخميس 11 مايو، وتشمل جلسات عامة رفيعة المستوى، وحلقات نقاش تفاعلية، وجلسات فنية، وأحداثًا جانبية تغطّي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدّة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار، كما سيتم خلال الاجتماعات توفير منصة للبلدان الأعضاء؛ لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة.