ما هي علاقة تقنية الاستمطار؟.. "المسند" يعلّق على سحب دبي الخضراء

وأضاف: تحقّقت الشروط المثالية، والعوامل التي تشبه في أكثر من وجه أعاصير التيفون جنوبي آسيا، وأعاصير الهاريكين في بحر العرب والمحيط الأطلسي والهادئ، من حيث: عظمة بناء السحب، وشدة العصف الريحي، والرياح الهابطة، وكثافة وغزارة الأمطار الهاطلة، وظلمة النهار، والبروق والرعود والصواعق.