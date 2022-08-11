"المؤشر الإيجاري" يسجل أكثر من 121 ألف صفقة في يوليو

وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد باستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة "سكني" بواسطة الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.