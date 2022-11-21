بيئة مكة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي عن وجود 28 مرفأ صيد بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل الوزارة على المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها وضمان حسن استغلالها واستثمارها.
وأكد الغامدي أن الوزارة أعلنت عن تحفيزها للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، والتي تساهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي المحلي، وتقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.
يسعى مرفأ الليث ليكون بطاقة استيعابية تقدر بـ236 قارب صيد، حيث يتكون مشروع المرفأ من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيراً، تراوح أطوالها بين 7 و11م، وعمل حماية صخرية بمنسوب 2.5م، وعمل تجريف بحري وردم وجدار ساند لخدمات الشحن والتفريغ ومنزلق لصيانة القوارب وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية 23000 م2، كما يحتوي المشروع على سور أمني خارجي مع بوابة، إضافة إلى محطة وقود مكونة من خزانين للديزل تحت الأرض بسعة 45400 لتر للخزان الواحد، وخزانين للبنزين تحت الأرض بسعة 75700 لتر للخزان الواحد، وذلك لخدمة صيادي المحافظة.
ومساحة المرفأ الإجمالية تصل إلى (122760) م2 محاطة بسور خارجي طوله 750 م طولي.
وأوضح الغامدي، أنّ الهدف من مبادرة المرفأ هو زيادة إنتاج المصائد البحرية ورفع عدد الصيادين في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات الغذائية وزيادة الوظائف في المرافق التابعة للمرافئ كالمطاعم، والمقاهي، والمنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل ترفيهية ومراكز سياحية للمواطنين والسياح بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1,220 فرصة عمل مباشرة كما أعلنت سابقاً.
وأشار إلى أنّها وفّرت خدمات تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسوّ قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.
وبيّن أن ذلك يأتي وفق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الهادف إلى تمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد، ودعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة.
وتستهدف المبادرة التي يقدمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية إلى تدريب وتأهيل شباب المنطقة، بجانب إدارة الحملات التوعوية والإرشادية لتوطين مهنة صيد الأسماك والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ، وورش الصيانة المتنقلة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم منصة مبيعات ومنافذ بيع، للوصول إلى استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة 3000 قارب صيد و3400 رخصة صيد بمنطقة مكة المكرمة.
من جانبه أوضح مدير الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أن هناك حوالي 3000 قارب صيد في منطقة مكة المكرمة، وأن رخص الصيادين بلغت أكثر من 3400 رخصة.
وأشار إلى الجهود مع الجهات ذات العلاقة في ملاحقة المخالفين، وضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة من خلال جولات ميدانية على الشواطئ بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنين ومقيمين.
وشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية والذي يصادف اليوم 21 نوفمبر وذلك في عدة محافظات ساحلية في المنطقة بينها رابغ والقنفذة.
وأقيمت اليوم، فعالية بعنوان "علامات اختيار الأسماك الطازجة ووسائل الصيد المخالفة" بسوق السمك في محافظة القنفذة بمناسبة اليوم العالمي للثروة السمكية.