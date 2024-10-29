"بست كلين" تطلق منظفات صديقة للبيئة لتقليل التلوث
أعلنت بست كلين "BestClean"، المتخصصة في إنتاج مواد التنظيف، عن التزامها بتعزيز حماية البيئة عبر إطلاق مجموعة جديدة من حلول التنظيف الصديقة للبيئة.
وتعد أول كيان سعودي يقدم منتجات تنظيف قابلة للتحلل وغير ضارة بالبيئة، ما يسهم في تقليل التلوث وحماية الموارد الطبيعية.
تأسست "BestClean" في مدينة الزلفي بهدف توفير تطوير مواد تنظيف تعتمد على مكونات طبيعية وآمنة للاستخدام، لتوفير بدائل صديقة للبيئة عوضاً عن المنظفات التقليدية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.
وتساهم هذه المنتجات في تقليل التأثير البيئي الضار الناتج عن الاستخدام اليومي للمنظفات الكيميائية، مما يجعلها خياراً أكثر أمانا واستداماً للمستهلكين.
وفي إطار هذا الالتزام تركز "BestClean" على تطوير منتجاتها من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات في مجال البحث والتطوير لضمان تقديم حلول تنظيف فعالة وآمنة على صحة الإنسان والبيئة.
كما تعمل على توعية المستهلكين بأهمية اختيار منتجات صديقة للبيئة، بهدف خلق وعي أكبر حول الجميع في الحد من التلوث والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية "BestClean" لتعزيز مكانتها في السوق السعودي والخليجي كأحد الرواد في تقديم حلول تنظيف بيولوجية، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتسعى من خلال هذه المنتجات إلى توسيع قاعدة انتشارها في المملكة ودول الخليج، مما يعزز سمعتها كمزود موثوق للحلول البيئية.
كما تتماشى هذه الاستراتيجية مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة وتخفيض الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.
وتلتزم "BestClean" بأن تكون شريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال تقديم حلول مبتكرة تحمي البيئة وتدعم الاستدامة.
وتعكس جهود "BestClean" دورها الريادي في تقديم حلول التنظيف الصديقة للبيئة، مما يمكّنها من المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي السلبي، ما يعزز من فرصها للنجاح في السوق البيئي المتنامي بالمملكة وخارجها.