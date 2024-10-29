"بست كلين" تطلق منظفات صديقة للبيئة لتقليل التلوث

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية "BestClean" لتعزيز مكانتها في السوق السعودي والخليجي كأحد الرواد في تقديم حلول تنظيف بيولوجية، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتسعى من خلال هذه المنتجات إلى توسيع قاعدة انتشارها في المملكة ودول الخليج، مما يعزز سمعتها كمزود موثوق للحلول البيئية.