كلية "كابسارك" للسياسات العامة تستقبل الدفعة الأولى من طلبة الماجستير في السياسات العامة

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في حديث له بمناسبة التحاق الدفعة الأولى بالدراسة في الكلية، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما جهود تطوير الكفاءات الوطنية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن تهانيه لهما بمناسبة بدء الدراسة في برنامج ماجستير السياسات العامة في الكلية؛ لأهمية هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية في تمكين المهنيين والقادة المستقبليين في مجال السياسات العامة من القطاعات المختلفة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للإسهام في تشكيل سياسات المستقبل على المستويين الوطني والعالمي.