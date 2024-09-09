كلية "كابسارك" للسياسات العامة تستقبل الدفعة الأولى من طلبة الماجستير في السياسات العامة

أعلنت كلية "كابسارك" للسياسات العامة عن استقبالها طلاب الدفعة الأولى، وبدء الدراسة في برنامج الماجستير في السياسات العامة، الذي أطلق مؤخرًا وسط إقبال فاق التوقعات من شرائح مختلفة من المهتمين، مبينةً أن جميع المقبولين في البرنامج حصلوا على منح دراسية كاملة.
وكانت كلية "كابسارك" للسياسات العامة قد أطلقت في بداية العام الحالي باكورة برامجها للدراسات العليا بماجستير السياسات العامة، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في حديث له بمناسبة التحاق الدفعة الأولى بالدراسة في الكلية، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما جهود تطوير الكفاءات الوطنية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن تهانيه لهما بمناسبة بدء الدراسة في برنامج ماجستير السياسات العامة في الكلية؛ لأهمية هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية في تمكين المهنيين والقادة المستقبليين في مجال السياسات العامة من القطاعات المختلفة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للإسهام في تشكيل سياسات المستقبل على المستويين الوطني والعالمي.
من جانبها، أعربت عميدة كلية "كابسارك" للسياسات العامة الدكتورة غادة العريفي عن ثقتها بأن البرنامج يتوافق مع احتياجات سوق العمل، معبرةً عن سعادتها بالإقبال الذي شهده التسجيل في البرنامج من المتقدمين داخليًا ودوليًا، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في المملكة بالكلية والبرنامج، الذي تمثل في حث موظفيها على الانضمام إليه، الأمر الذي يؤكد القيمة النوعية التي يقدمها البرنامج للمهنيين في مجال السياسات العامة كافة.
يُشار إلى أن البرنامج يمتد لعامين دراسيين بدوام حضوري كامل في مقر الكلية في الرياض خلال الفترة المسائية؛ دعمًا للطلبة الذين على رأس العمل، كما أنه يعتمد أرفع المعايير الأكاديمية، ويقدم للطلبة فرصة التعرف على نخبة من ممارسي السياسات وخبرائها وقادتها والتفاعل معهم؛ بهدف إثراء تجربتهم التعليمية، كما يُتيح لهم الفرصة لبناء شبكة علاقات مهنية احترافية كبيرة.
وقد أُعدت خطة البرنامج ومناهجه لتُمكن الطلبة من الوصول إلى فهم عميق وعملي للسياسات العامة وطرق تطويرها، من خلال تجربة ثرية تجمع بين النظريات في التعامل مع السيناريوهات الواقعية، وفرصة خوض غمار التطبيق العملي، الأمر الذي سيمكنهم من إحداث أثرٍ في العالم الحقيقي للسياسات العامة مستقبلًا.
يُذكر أن كلية "كابسارك" للسياسات العامة التي تركز على عددٍ من القطاعات الحيوية كالطاقة والمناخ والاستدامة تأسست بموجب موافقة مجلس الوزراء الصادرة في 10 شعبان 1445هـ، وتتمثل رؤية الكلية في تطوير المعرفة والمهارات التي تحتاجها الأجيال القادمة لتشكيل سياسات المستقبل على المستويين الوطني والعالمي، وتهدف إلى تمكين وتجهيز جيل من القادة وصناع القرار والمختصين وطنيًا وعالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن للجميع التعرف على مزيد من التفاصيل حول برامج الكلية من خلال الموقع الإلكتروني للكلية .