علاج "خمسينية" من داء السلائل الغدي العائلي بـ"مستشفى جازان"

حقّق فريق طبي بمستشفى جازان العام، إنجازًا طبيًّا جديدًا بعد نجاحه في علاج مريضة خمسينية كانت تعاني من داء السلائل الغدي العائلي "Familial Adenomatous Polyposis"؛ وهو حالة نادرة تتسم بظهور أورام متعددة في الجهاز الهضمي.