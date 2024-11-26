علاج "خمسينية" من داء السلائل الغدي العائلي بـ"مستشفى جازان"

حقّق فريق طبي بمستشفى جازان العام، إنجازًا طبيًّا جديدًا بعد نجاحه في علاج مريضة خمسينية كانت تعاني من داء السلائل الغدي العائلي "Familial Adenomatous Polyposis"؛ وهو حالة نادرة تتسم بظهور أورام متعددة في الجهاز الهضمي.
وذكر الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في البطن مصحوبة بالقيء.
وأُجريت للحالة فحوصات وتحاليل شاملة أظهرت وجود ورم في الجزء الأوسط من المستقيم، إلى جانب لحميات عديدة وورم متزامن في القولون.
وبعد تحليل العينات المخبرية، تمّ تشخيص الحالة بدقّة كداء السلائل الغدي العائلي.
وأضاف: أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة تضمّنت العلاج الكيميائي والجراحة لاستئصال القولون والمستقيم بالكامل، مع إزالة الأوعية الليمفاوية المغذية. كما شملت الخطةُ إنشاءَ فتحة مفاغرة للجزيء الطرفي من الأمعاء وتركيب أنبوب تصريف في الحوض لضمان التعافي التام.
وقال الفريق الطبي: إن العملية أُجريت بنجاح ولله الحمد، وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.
وتكوّن الفريق الطبي من: استشاري الجراحة العامة والمناظير د. خالد اليحاوي، واستشاري الجراحة العامة والمناظير د. عثمان إسكندر، وأخصائي جراحة عامة د. كريم القرضاوي، واستشاري طب الجهاز الهضمي د. علي صميلي، واستشاري علم الأمراض د.موسى مباركي، و د. عادل حلمي طبيب تخدير، وهناء مكين ممرضة عمليات، وسومطرة ممرضة عمليات.