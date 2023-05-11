تحت رعاية نائب أمير الرياض.. "معهد الإدارة" ينظم فعاليات الخريج والوظيفة الـ"27".. الاثنين القادم

تحت رعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ينظم معهد الإدارة العامة فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ(27) للعام التدريبي 1444هـ-2023م، خلال الفترة من 25 - 28 شوال 1444هـ الموافق من 15 - 18 مايو 2023م، وتشتمل الفعاليات على إقامة حفل للخريجين والخريجات، ومعرض التوظيف، وورش العمل المصاحبة.
وبهذه المناسبة، أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أنه انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للمعهد باعتباره مؤسسةً رائدةً في دعم التنمية الإدارية، ومن رسالته الخاصة في بناء وتنمية قدرات ومهارات متدربيه وخريجيه من الكوادر الواعدة، من شباب وشابات وطننا الغالي، وفق أحدث المعايير العالمية في التدريب التي تلبي متطلبات مسيرتنا التنموية الشاملة، ولا سيما في مجال التنمية الإدارية، واستلهامًا من التوجهات الاستراتيجية للدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبما يتسق مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، من حيث الاهتمام الكبير بتطوير قدرات الإنسان السعودي؛ باعتباره محورَ التنمية والتطوير في هذا الوطن الكريم.
يتشرف المعهد بإقامة فعاليات الخريج والوظيفة لهذا العام التدريبي 1444هـ/2023م، تحت رعاية سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.
وأضاف أن فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ(27) تتضمن معرضاً للتوظيف؛ بهدف لقاء مسؤولي التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية بالخريجين والخريجات؛ لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم، حيث تعد هذه الفعاليات من أهم المناسبات السنوية التي يحرص المعهد على تنظيمها وإقامتها؛ إذ يحتفل فيها بتخريج دفعات من المتدربين والمتدربات في برامجه الإعدادية المتنوعة.
كما نوه الدكتور "السجان" إلى أنه "إدراكًا من المعهد لأهمية تنظيم تلك الفعاليات من كل عام؛ فقد دأب المعهد على تطويرها، إعدادًا وتنظيمًا؛ باعتبارها فرصة لتفعيل أواصر الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في توظيف الخريجين والخريجات؛ لتلبية احتياجات سوق العمل؛ من أجل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة".
واختتم بأننا في هذه المناسبة السعيدة يسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض على رعايته وتشريفه حفلنا هذا، الذي له الأثر والدعم الكبير للمعهد ومنسوبيه وخريجيه، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد على توجيهه ودعمه المستمر للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه، وتطلعات منسوبيه، وتميز مخرجاته وأدائه.
كما أتقدم بالتهنئة إلى الخريجين والخريجات لقطفهم ثمار جهدهم واجتهادهم، وانطلاقهم في مسارات العمل المختلفة لخدمة الوطن؛ والشكر لكل الشركات والمؤسسات الوطنية التي شاركت في فعاليات الخريج والوظيفة لهذا العام، وفي الأعوام السابقة وكل الداعمين، مؤملين أن تكون فعاليات هذا العام ملبية للطموح، وأن تسهم في تعزيز أوجه ومجالات التعاون والشراكة بين المعهد والقطاع الخاص؛ من أجل تنمية إدارية أفضل تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، حفظها الله.