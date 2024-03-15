رمضان زمان.. تعرَّف على مكونات الإفطار والسحور والاستعدادات لدى الأجداد قبل 70 عامًا

وكانوا يقومون بتحديد ساعات العمل وانتقاء الأعمال في رمضان، وجعل الأولوية للأهم، وتأجيل بعض الأعمال التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد الشهر، إضافة إلى أنهم ينجزون في شهر شعبان أعمالاً كثيرة يسقطونها من جدول العمل في رمضان؛ لأن فيها مشقة، وتتطلب الجهد البدني الذي قد يُتعبهم وهم صائمون، كحفر الآبار، أو بناء الجدران، أو اقتلاع وركاز النخيل، أو نقل الحصى والأخشاب بعد قطعها، أو إصلاح مجرى سيول.. إلخ.

ولأنهم ينتهزون كل فرصة في شعبان، ويستغلون كل ساعاته، سموا شهر شعبان (القصير)؛ فأيامه تقصر عن إنجاز أعمالهم قبل شهر رمضان.