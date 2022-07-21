توقيتها نادر.. هطولات وسيول في توقعات جوية تضم الرياض: هذا موعدها

كما يُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وفرص الأمطار كلًّا من نجران وصحراء الربع الخالي، وأجزاء من منطقة الرياض، وامتدادًا حتى القصيم وربما حائل، ويُتوقع أن تشهد هذه المناطق هي الأخرى نشاطًا للسحب الرعدية الماطرة في أجزاء متفرقة بين الحين والآخر.