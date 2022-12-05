أبها.. تدخّل طبي يضبط انحراف العمود الفقري لطفلة عبر جهاز جديد

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبر برنامج التعاقد المؤقت، تُعنى عناية كبيرة بمثل هذه الحالات سواءً بالدعم بالكفاءات، أو بتجهيز الأدوات الضرورية لإجراء هذه الحالات وغيرها؛ حيث إن المديرية كانت لا تعمل بالبرنامج سابقًا؛ وبتطبيقه انخفض معدل إحالة هذه الحالات للمراكز المتقدمة في الرياض، وأصبح مستشفى أبها للولادة والأطفال هو المركزَ الذي يستقبل هذه الحالات في كامل المنطقة.