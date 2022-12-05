أبها.. تدخّل طبي يضبط انحراف العمود الفقري لطفلة عبر جهاز جديد

استقبل قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، حالة انحراف شديد بالعمود الفقري "جنف" لطفلة تُعاني من تأخر في النمو والقدرات الذهنية.
وبيّن الفريق الطبي أنه تم تقييم الحالة واتخاذ القرار الطبي بإعادة العملية التي أجريت سابقًا بمركز آخر، وتركيب جهاز جديد يناسب حالتها المرضية ويسمح باستمرار نمو العمود الفقري؛ حيث تمت العملية بنجاح -ولله الحمد- وخرجت المريضة بصحة جيدة، بعد أن تم تعديل العمود الفقري.
وتُعد هذه الحالات من الحالات الصعبة في التعامل معها طبيًّا لعدة عوامل من حيث صعوبة الانحراف في العمود الفقري، وحالة المريضة الصحية من ضعف النمو والتأخر في القدرات الذهنية، وتحتاج إلى رعاية خاصة قبل وأثناء وبعد العملية.
يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبر برنامج التعاقد المؤقت، تُعنى عناية كبيرة بمثل هذه الحالات سواءً بالدعم بالكفاءات، أو بتجهيز الأدوات الضرورية لإجراء هذه الحالات وغيرها؛ حيث إن المديرية كانت لا تعمل بالبرنامج سابقًا؛ وبتطبيقه انخفض معدل إحالة هذه الحالات للمراكز المتقدمة في الرياض، وأصبح مستشفى أبها للولادة والأطفال هو المركزَ الذي يستقبل هذه الحالات في كامل المنطقة.