"فهد الماجد": التسامح ركيزة الاعتدال والسماحة مقصد من مقاصد الإسلام

وقال الدكتور الماجد: إن الحديث عن التسامح مرتبط بالحديث عن السماحة التي هي أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، قال -صلى الله عليه وسلم-بعثت بالحنفية السمحة، وذلك لأن التسامح تفاعل ناتج عن السماحة، والسماحة تعني السهولة المحمودة، قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.