"مازن جوهر" رئيسًا تنفيذيًا لمطارات جدة اعتبارًا من فبراير المقبل

كما عمل جوهر في وقت سابق وكيلًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، ومديرًا تنفيذيًا لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا"، بالإضافة لشغله منصب المدير التنفيذي للعمليات وخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن، ونائبًا للرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية للخدمات التجارية والدعم، علاوة على تولّيه لعدد من المناصب القيادية في شركة "بروكتر أند جامبل" العالمية لمدة قاربت 18 عامًا.