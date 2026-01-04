مركز البنية التحتية يسجّل انخفاضًا بنسبة 24% في مدة تنفيذ الأعمال بالرياض خلال 2025

سجّل مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض انخفاضًا بنسبة 24% في مدة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية خلال عام (2025) مقارنة بعام (2024)، حيث انخفض متوسط مدة التنفيذ من (34) يومًا إلى (26) يومًا في 2025، في مؤشر يعكس التعاون بين مختلف الشركاء والجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوازي مع نمو مستمر في حجم الأعمال.