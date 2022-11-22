تعافي مصاب بالشلل في جميع أطرافه بعد جراحتين دقيقتين بالمركز الطبي الدولي

بعد إجراء العمليتين، ظل المريض في المستشفى لمتابعة حالته لبعض الوقت، وقد لوحظ تحسًن كبير في استعادة جزء كبير من الوظائف الحركية في الأطراف السفلية والعلوية منذ اليوم التالي من العملية، وبعد أسبوعين حدث تحسن أكبر في استعادة المريض للوظائف الحركية التي فقدها بعد تعرضه للحادث، وظل المريض في حالة تحسن مستمر إلى أن استعاد بعد عدة أشهر، بفضل الله تعالى، معظم الوظائف الحركية من القدرة على المشي والهرولة وعمل الرياضة بصورة طبيعية.