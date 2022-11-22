تعافي مصاب بالشلل في جميع أطرافه بعد جراحتين دقيقتين بالمركز الطبي الدولي

مريض عمره 20 سنه وصل الى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري خطير، أدى إلى كسور متعددة في الفقرات العنقية، وقصور حاد في الوظائف الحسية في الجسم من الرقبة إلى أسفل الجسم، بحيث أصبح يعاني شللاً في كل أطرافه.
بعد الفحص وإجراء الأشعة اللازمة من الصور السينية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، أوضح التشخيص وجود كسور وتهشمات حادة في الفقرات العنقية الخامسة والسادسة والسابعة وضغط على الحبل الشوكي.
بعد دراسة الحالة، وضعت خطة علاجية متكاملة وسريعة لتحقيق هدفين: الأول هو تثبيت كسور الرقبة، والثاني هو إزالة الضغط على الحبل الشوكي المسبب للشلل، وقد استدعت هذه الخطة إجراء عمليتين دقيقتين متتاليتين لتحقيق هذين الهدفين.
العملية الأولى كانت من الجهة الأمامية للرقبة، وتمت فيها إزالة أجزاء من الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والغضاريف بين الفقرات، من أجل إزالة الضغط على الحبل الشوكي وتحريره، مع تدعيم الفقرات العنقية بالشرائح والمسامير والدعامات الأمامية.
أما العملية الثاني: فقد أجريت في اليوم التالي من العملية الأولى، واستهدفت الفقرات العنقية من الجهة الخلفية، لإزالة ما تبقى من الضغط على الحبل الشوكي، وتثبيت وتدعيم الفقرات العنقية من الجهة الخلفية.
تحتاج مثل هذه الإصابات الشديدة والمعقدة إلى فريق متكامل، يحظى أعضاؤه في هذا التخصص الدقيق بخبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى خبراء في التخدير، مع وجود العناية الفائقة والمتابعة المستمرة للوظائف الحيوية والعصبية للمريض، بالإضافة إلى توافر كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ الخطة الطبية، من أشعة سينية ومقطعية ورنين مغناطيسي، وأجهزة متابعة الوظائف العصبية أثناء العملية.
بعد إجراء العمليتين، ظل المريض في المستشفى لمتابعة حالته لبعض الوقت، وقد لوحظ تحسًن كبير في استعادة جزء كبير من الوظائف الحركية في الأطراف السفلية والعلوية منذ اليوم التالي من العملية، وبعد أسبوعين حدث تحسن أكبر في استعادة المريض للوظائف الحركية التي فقدها بعد تعرضه للحادث، وظل المريض في حالة تحسن مستمر إلى أن استعاد بعد عدة أشهر، بفضل الله تعالى، معظم الوظائف الحركية من القدرة على المشي والهرولة وعمل الرياضة بصورة طبيعية.
يذكر أن الفريق الطبي الذي قام بوضع الخطة العلاجية وإجراء العمليتين الجراحيتين ومتابعة الحالة إلى أن تماثلت للشفاء بفضل الله تعالى تكوٌن من د. فريد كساب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، د. محمد عوض أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، د. خالد جابر أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، د. أمير عامر أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، د. إيهاب الزيات أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، د. حسام قانصو استشاري طب التخدير، د. ياسر الدهشان استشاري طب التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض.