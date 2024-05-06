"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم المتأثرين بسوء التغذية الحاد الوخيم في الصومال

وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ووزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الأفريقية البريطانية أندرو ميتشل اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدعم الاستجابة متعددة القطاعات لمواجهة سوء التغذية الحاد الوخيم في الصومال بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك في مقر المركز بالرياض اليوم.
وسيسهم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لدعم منظمة " اليونيسيف" بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لكل منهما، لتبلغ مساهمة الجانبين 5 ملايين دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الوصول إلى خدمات التغذية والمياه ومستلزمات النظافة الشخصية في 15 منطقة عالية المخاطر عبر 6 قطاعات في الصومال، يستفيد منها 101.000 طفل صومالي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المشتركة بين المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.