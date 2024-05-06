"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم المتأثرين بسوء التغذية الحاد الوخيم في الصومال

وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ووزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الأفريقية البريطانية أندرو ميتشل اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدعم الاستجابة متعددة القطاعات لمواجهة سوء التغذية الحاد الوخيم في الصومال بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك في مقر المركز بالرياض اليوم.