"الحمدلله" تتصدّر هاشتاق "#نتائج _التحصيلي" و"وصفة التفوق" حاضرة

أعلن المركز الوطني للقياس "قياس" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، نتائج اختبارات التحصيل الدراسي "الورقية" للفترتين الأولى والثانية لطلاب الصف الثالث ثانوي.
وتلقى المستفيدون من الطلاب والطالبات رسائل نصية تتضمن النسبة المئوية لنتيجة الاختبار، تمهيداً لتصفحهم تفاصيل النتائج من خلال نظام التسجيل للاختبارات.
وفوراً عبّر المستفيدون عن فرحهم بتغريدات حملها هاشتاق "#نتائج_التحصيلي"، وكتب معظمهم جملة "الحمدلله"، مرفقاً الرسالة النصية التي تحمل نسبة النجاح، فيما اتجه آخرون لتقديم وصفة "التوفيق" والطريقة المثلى للاستعداد لمثل هذا النوع من الاختبارات.