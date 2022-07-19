"الحمدلله" تتصدّر هاشتاق "#نتائج _التحصيلي" و"وصفة التفوق" حاضرة

وفوراً عبّر المستفيدون عن فرحهم بتغريدات حملها هاشتاق "#نتائج_التحصيلي"، وكتب معظمهم جملة "الحمدلله"، مرفقاً الرسالة النصية التي تحمل نسبة النجاح، فيما اتجه آخرون لتقديم وصفة "التوفيق" والطريقة المثلى للاستعداد لمثل هذا النوع من الاختبارات.