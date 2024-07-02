ظاهرة فلكيّة نادرة.. العالم يترقب "انفجار نجم" يمكن رؤيته بالعين المجردة

وذكر أن هذا النجم عبارة عن نجم ثنائي، أحدهما نجم عملاق أحمر، والآخر قزم أبيض، وتنتقل المادة باستمرار من النجم العملاق إلى النجم القزم، وبزيادة هذه المادة حول النجم وانتقال بعضها إلى السطح تزداد الحرارة والضغط، إلى أن يصلا إلى مستويات عالية تحفز حدوث سلسلة من الانفجارات تشبه انفجار القنبلة الهيدروجينية، ويؤدي الانفجار إلى تبعثر المادة المتراكمة حول القزم الأبيض، لتبدأ بعد ذلك أحداثٌ متكرّرة مدتها 80 سنة تقريباً تنتهي بانفجار السطح الخارجي للنجم كل مرة.