الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران مذكرة تفاهم مع جامعة نجران، وأوضح "المدير العام للجمعية المهندس سعيد بن ظافر آل هادي أن هذه الشراكة من أسمى الشراكات التي تفتخر بها الجمعية، والتي ستكون لها ثمار يانعة على مستوى مستفيدي الجمعية وخدماتها في ظل عدد من الخدمات التي تقدمها الجمعية دعماً منها لأبناء الجمعية وأن هناك أعمالًا قادمه بإذن الله.
من جهة أخرى أشاد رئيس الجامعة بعمل الجمعية المقدم تجاه هذه الفئة الغالية ودورها الإنساني والمجتمعي الكبير الذي تقدمه، والتي من واجب الجميع القيام عليها وتقديم كل ما نستطيع لإسعادهم، وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية للجميع.