الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران مذكرة تفاهم مع جامعة نجران، وأوضح "المدير العام للجمعية المهندس سعيد بن ظافر آل هادي أن هذه الشراكة من أسمى الشراكات التي تفتخر بها الجمعية، والتي ستكون لها ثمار يانعة على مستوى مستفيدي الجمعية وخدماتها في ظل عدد من الخدمات التي تقدمها الجمعية دعماً منها لأبناء الجمعية وأن هناك أعمالًا قادمه بإذن الله.