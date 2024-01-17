"الطاقة" ودارة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة لتوثيق تاريخ الطاقة وتطورها

وتعزِّز الاتفاقية التعاون في توفير المعلومات أو مراجعتها عند الحاجة، للإسهام في محتوى الإصدارات المطبوعة أو المرئية لدى الطرفين، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتبادل الخبـرات والخدمات الفنية والاستشارية وتدريب العاملين، وتبادل المدربين وخبـراء الصيانة والتـرميم والتقنية في مجالات الوثائق والمخطوطات والصور والأفلام، والتعاون في إعداد وتطوير البرامج والدورات المشتركة، والتعاون المشترك علـى المشروعات الفنية والإعلامية، وذلك بتقديم الأفكار والقصص والمواد والمصادر ومراجعة المنتجات المطبوعة والرقمية والمرئية بما يخدم أهداف الطرفين.