"الربيعة" يلتقي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس.
ونوقش خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية ومستجدات العمل الإنساني في اليمن.
ونوّه جوليان هارنيس بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية وعمله الدؤوب لمساعدة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 780 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بمحلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 5.699 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
على صعيد ثانٍ، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر مارس الماضي 159 مريضًا بينهم 53 مريضًا حصلوا على 449 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و5 جلسات إسعافية، بينما تلقى 106 مرضى خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 59%، ونسبة الإناث 41%، بينما شكلت نسبة النازحين 14%، والمقيمين 81%، وشكلت نسبة اللاجئين 5%.
ويأتي ذلك امتدادًا لسلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.