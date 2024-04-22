"الربيعة" يلتقي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 780 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بمحلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 5.699 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.