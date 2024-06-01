العالمي يزيد الراجحي يضع نصب عينه الفوز في رالي الأرجنتين

على صعيد الملاحة، سيعتمد البطل يزيد الراجحي على خبرات الملاح الألماني تيمو غوتشالك، الذي كان رفيقًا له منذ رالي أبوظبي 2023، حيث سيشاركان معًا على متن سيارة تويوتا هايلوكس إيفو “Hilux EVO T1U” من فئة آلتيميت ومن تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي. يُشار إلى أن مسارات هذا العام تُعد جديدة كلياً، حيث سيمر الرالي عبر محافظتي قرطبة وسان خوان، اللتين تعتبران مسارين جديدين في هذه النسخة.