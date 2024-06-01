العالمي يزيد الراجحي يضع نصب عينه الفوز في رالي الأرجنتين

يتأهب البطل العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي للمشاركة في النسخة الثانية لرالي ديفاسيو روتا 40 في الأرجنتين، رابع جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "W2RC" لموسم 2024 والذي سيقام في إقليم الشمال الغربي من البلاد وسيعبر الرالي من المحافظات التالية: (قرطبة، سان خوان و لاريوخا) على مدار ستة أيام في الفترة ما بين 01 -07 من يونيو الجاري.
على صعيد الملاحة، سيعتمد البطل يزيد الراجحي على خبرات الملاح الألماني تيمو غوتشالك، الذي كان رفيقًا له منذ رالي أبوظبي 2023، حيث سيشاركان معًا على متن سيارة تويوتا هايلوكس إيفو “Hilux EVO T1U” من فئة آلتيميت ومن تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي. يُشار إلى أن مسارات هذا العام تُعد جديدة كلياً، حيث سيمر الرالي عبر محافظتي قرطبة وسان خوان، اللتين تعتبران مسارين جديدين في هذه النسخة.
ويتطلع سفير رياضة المحركات السعودية، يزيد الراجحي، إلى الفوز بالنسخة الثانية من الجولة الأرجنتينية هذا العام، بعدما أنهى النسخة السابقة في المركز الثالث رغم التحديات القاسية للمسارات الوعرة. يُذكر أن هذه المسارات استُخدمت في مراحل رالي داكار عندما استضافت الأرجنتين المنافسة بين عامي 2009 و2018 بمشاركة الحدود مع دول الجوار في أمريكا اللاتينية، مما يُعد الفصل الثاني لرالي داكار بعد أفريقيا.
أما بالنسبة لرالي ديسافيو روتا 40، فقد انطلق لأول مرة في عام 2010 واستمر لمدة تسع سنوات قبل أن يتوقف في عام 2018. وعاد الرالي للظهور مرة أخرى في الأرجنتين العام الماضي، ليصبح جزءًا من جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.
يتكون رالي 'ديسافيو روتا 40'، الذي سينطلق من مدينة قرطبة، من خمسة مراحل، ثلاثة منها حلقية، تسبقها مرحلة تأهيلية بطول 17 كيلومترًا. بعد ذلك، ينتقل الرالي إلى غرب البلاد، مروراً بمحافظة لاريوخا، حيث ينتهي بمسافة إجمالية تبلغ 3045 كيلومترًا. تتميز مراحل الرالي الأرجنتيني بصعوبتها وقسوتها، وتشابهها الكبير مع رالي داكار من حيث تنوع المسارات بين الحصوية والرملية المفتوحة والكثبان العالية.
تم تسمية الرالي بـ 'ديسافيو طريق 40' أو 'تحدي طريق 40' نسبةً إلى طريق 40 الشهير في الأرجنتين، حيث سيمر الرالي عبره. يُعتبر طريق 40 أطول طريق في أمريكا الجنوبية وواحدًا من أطول الطرق في العالم، إلى جانب طريق 66 الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.
"أعرب البطل السعودي، يزيد الراجحي، عن استعداده للنسخة الثانية من رالي ديسافيو قائلاً: 'أنا سعيد جداً للعودة هنا من أجل النسخة الثانية من ديسافيو روتا 40. حقاً، كانت النسخة الأولى قاسية ومليئة بالتحديات، ورغم ذلك وصلنا إلى المراكز الأولى. لنرى ما الذي ينتظرنا هذا الموسم.
وأضاف: "الأرجنتين ليست غريبة علينا، فقد شاركت في ظهوري الأول في رالي داكار عام 2015 على متن تويوتا هايلوكس، وكان تيمو ملاحتي آنذاك."
وأعرب البطل السعودي يزيد الراجحي عن سعادته بالتسابق في الأرجنتين دائماً، قائلاً: 'أستمتع بالتسابق هنا، أشعر وكأنني في وطني. لدي جماهيرية كبيرة تشجعني منذ 2015. المشجعون هنا مذهلون، فهم يدعموننا دائمًا ويحبون رياضة السيارات. لذلك، نحن سعداء دائمًا بالمجيء إلى السباق في الأرجنتين."
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي جميل لرياضة المحركات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
ومن جانبه أعرب الملاح الألماني تيمو غوتشالك عن تفاؤله وتحدياته المتوقعة في الموسم الحالي من البطولة، حيث أشار إلى التحدي الذي ينتظره مع السائق يزيد الراجحي غوتشالك.
وقال غوتشالك: 'ينتظرنا تحدي جديد لهذا العام، كانت النسخة الأولى صعبة جداً وممتعة، علينا أن نكون حذرين ونتمنى أن يوفقنا الله في هذه الجولة'.
وأكد غوتشالك على أهمية الحذر والتركيز في هذه المنافسات، معبراً عن أمله في تحقيق النجاحات خلال الموسم الجاري."
السبت 01 مايو | التدقيق الإداري والتدقيق الفني المسبق + المؤتمر الصحفي
الأحد 02 مايو | المرحلة الإستعراضية: (17 كيلومتراً)
الإثنين 03 مايو | المرحلة الأولى: (381 كيلومتراً)
الثلاثاء 04 مايو | المرحلة الثانية: (423 كيلومتراً)
الأربعاء 05 مايو | المرحلة الثالثة: (341 كيلومتراً)
الخميس 06 مايو | المرحلة الرابعة: (412 كيلومتراً)
الجمعة 07 مايو | المرحلة الخامسة: (218 كيلومتراً)