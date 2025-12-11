أجواء جازان الغائمة والمعتدلة تجذب الزوار خلال الإجازة

تشهد منطقة جازان، تزامنًا مع الإجازة المطولة، أجواءً استثنائية جمعت بين الغيوم والاعتدال، ما جعلها وجهة مفضلة للمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، للاستمتاع بالشواطئ البحرية، وقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، وممارسة السباحة والتجديف وسط أجواء ساحرة ومناظر خلابة ومياه فيروزية صافية.
وتوافد الزوار إلى عدد من المواقع السياحية البارزة، مثل: واجهة الغروب، شاطئ المرجان، الواجهة البحرية، شاطئ السباحة، واجهة أمواج، وشاطئ الشقيق، إلى جانب الحدائق والمنتزهات العامة، مستمتعين بنسمات الهواء العليل، ومشاهد شروق وغروب الشمس، والطيور المهاجرة التي تضيف للمكان حركة وجمالًا بصريًا طبيعيًا فريدًا.
وفي إطار الاستعدادات لموسم الإجازة، كثّفت الجهات المعنية جهودها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوّار، من خلال توفير الخدمات السياحية، والخيارات الترفيهية المتنوعة، بما يعزز من راحة الزوار، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين تجربة السياحة، وتحقيق معايير السلامة والجودة، ضمن رؤية شاملة تدعم الحراك السياحي في المنطقة.