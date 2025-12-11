أجواء جازان الغائمة والمعتدلة تجذب الزوار خلال الإجازة

وتوافد الزوار إلى عدد من المواقع السياحية البارزة، مثل: واجهة الغروب، شاطئ المرجان، الواجهة البحرية، شاطئ السباحة، واجهة أمواج، وشاطئ الشقيق، إلى جانب الحدائق والمنتزهات العامة، مستمتعين بنسمات الهواء العليل، ومشاهد شروق وغروب الشمس، والطيور المهاجرة التي تضيف للمكان حركة وجمالًا بصريًا طبيعيًا فريدًا.