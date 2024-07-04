وقعت شركة بن داود القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية في قطر لمنحها حقوق امتياز للعلامة التجارية "بن دواد" بافتتاح 8 فروع جديدة في دولة قطر

أعلنت شركة بن داود القابضة اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية في دولة قطر، لمنحها حق الامتياز التجاري لافتتاح ثمانية فروع جديدة للعلامة التجارية "بن داود" في دولة قطر.
تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة للتوسع الجغرافي والاقليمي في منطقة الخليج العربي، وتعكس مدى التزام الشركة بتعزيز وجودها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق القطري الواعد.
وفي التعليق على هذا التطور، قال رئيس مجلس إدارة شركة بن داود القابضة الدكتور عبدالرزاق بن داود: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه المذكرة والتي تمثل خطوة استراتيجية مهمة لنا نحو تعزيز حضورنا في دول الخليج العربي. ومن المتوقع ان يتم توقيع الاتفاقية النهائية قريباً وأن تسهم هذه الاتفاقية بشكل إيجابي في نتائجنا المالية مستقبلاً وتوسعاتنا الاقليمية".