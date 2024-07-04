وقعت شركة بن داود القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية في قطر لمنحها حقوق امتياز للعلامة التجارية "بن دواد" بافتتاح 8 فروع جديدة في دولة قطر

وفي التعليق على هذا التطور، قال رئيس مجلس إدارة شركة بن داود القابضة الدكتور عبدالرزاق بن داود: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه المذكرة والتي تمثل خطوة استراتيجية مهمة لنا نحو تعزيز حضورنا في دول الخليج العربي. ومن المتوقع ان يتم توقيع الاتفاقية النهائية قريباً وأن تسهم هذه الاتفاقية بشكل إيجابي في نتائجنا المالية مستقبلاً وتوسعاتنا الاقليمية".