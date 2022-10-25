جامعة القصيم تنال جائزة "التميز في الابتكار" على مستوى الشرق الأوسط

حصلت جامعة القصيم ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة "التميز في الابتكار" بالشرق الأوسط من شركة Anthology العالمية، في مؤتمرها السنوي الذي أقيم في مدينة دبي تحت شعار معًا.. Anthology Together Middle East 2022 حيث‏ تُمنح هذه الجائزة العالمية للمؤسسات التعليمية المتميزة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مما أسهم في تطوير العملية التعليمية وحل معوقات تحقيق أهدافها.