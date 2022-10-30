رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مقر وزارة التعليم الصومالية

وشدَّد معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الصومال العزيز في حربه ضدَّ الإرهاب، وضدَّ كل ما يهدد أمنه واستقراره، مُعرِبًا عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة، سائلًا الله تعالى أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقيَ الجميع شرّه.