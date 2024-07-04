إضاءة عالمية.. "تجربة الأحساء في الحرف والفنون" حاضرة بـ"المدن المبدعة" بالبرتغال

في حين أكد مدير المنظمات الدولية في أمانة الأحساء مساعد منسق الحرف والفنون التقليدية بشبكة المدن الإبداعية باليونسكو الدكتور إبراهيم الشبيث، أن الحرف اليدوية في الأحساء، هي صناعات مبدعة في عِداد الوسائل التي يستعان بها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمنطقة، مؤكداً أن الاجتماع العالمي كان لتبادل الخبرات والتواصل المباشر مع قيادات شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، بغية التباحث وابتكار مدن المستقبل، حيث تقدّم الشبكة منبراً فريداً لدعم وتعزيز الأعمال التي تقوم بها المدن الأعضاء على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.