ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار واستغلالهم الرواسب في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقّه، مؤكّدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى "3000" ريال.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "3" مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسبَ في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.