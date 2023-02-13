"الإعلام المرئي" تدعو للتسجيل في محاضرة "فرص الأعمال في صناعة الألعاب"

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الهيئة عن البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين في نسخته الرابعة، وتعريفهم على أحدث التقنيات، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب، حيث تسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية.