إنجاز عالمي لـ"كابسارك" بشهادة أمريكية.. 5 شهادات بلاتينية في إدارة المرافق

وقال رئيس "كابسارك" فهد العجلان: "مباني ومرافق كابسارك مميزة منذ إنشائها، ومن المؤكد أن وراء كل منشأة عظيمة فريقًا عظيمًا، وندرك أن هذه الإنجازات العظيمة لم تتحقق إلا بالعمل الشاق لفريق إدارة المرافق لدينا، وتعكس هذه المرحلة تفاني المركز في تنمية الوعي بالبيئة والمناخ، وتسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه "كابسارك" في العمل نحو أهدافه للاستدامة".