"السويلم" يدشن الدورة الخامسة لجائزة "العمل الخيري" وأعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية

دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، صباح اليوم، الدورة الخامسة من جائزة التميز في العمل الخيري خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية في مدينة الرياض.
وجاء التدشين بحضور الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن محمد بن شريم والأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية عبدالله بن فرحان الفياض ورئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض بن طالع العمري وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالعمل الخيري.
وقال الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن شريم: إن القطاعين العام والخاص قد يكون لديهما رقابة خاصة؛ لكن ما يميز القطاع غير الربحي هو أن المجتمع بأكمله رقيب عليه وعلى إنجازاته وعمله؛ مبينًا أن الجائزة تأتي متسقة مع أهداف الرؤية الطموحة التي تركز على القطاع غير الربحي وتنميته كونه أحد أهم عناصر التحول الكبير الذي تعيشه المملكة.
وأضاف "بن شريم": "تُعد مناسبة اليوم أحدَ المناسبات المهمة في رحلة تنمية وتطوير القطاع غير الربحي؛ حيث تم إطلاق الدورة الأولى من الجائزة قبل حوالى عشر أعوام، واليوم ونحن نحتفل بتدشين الدورة الخامسة منها؛ نفخر بما حققته الجائزة حتى الآن من إنجازات كبيرة؛ حيث شارك فيها أكثر من 2000 منشأة وفرد، في مجالات الجائزة الثلاثة وهي: (المنشآت الخيرية المتميزة التي تركز على الأداء الإداري والاستراتيجي، والمشروع الخيري المتميز والمخصص للمشاريع النوعية المقدمة من الجهات الخيرية داخل المملكة، وتم تخصيص المجال الثالث للأفراد لتكريم الأفكار الإبداعية المميزة).
وذكر أن الجائزة تهدف لدعم وتكريم الممارسات المتميزة في المجال الخيري، وتعزيز روح المنافسة بين المنشآت العاملة في القطاع لتحفيز الإبداع والتعلم المستمر في العمل الخيري.
وشدد خلال حديثه عن أنه لا خاسر في هذه الجائزة؛ حيث إن أمانة الجائزة تقوم بزيارات ميدانية لجميع المنشآت المتنافسة على الجائزة، وسيسلم لهذه المنشآت تقرير يشكل خارطة طريق لهم للتطور وتحقيق التميز في أعمالهم.
وجرى خلال الحفل إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية، التي تهدف إلى أن تكون أحد الكيانات الوطنية المساهمة في التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية القطاع غير الربحي في قلب أهدافها الاستراتيجية.. ولتحقيق هذه الغاية تم إطلاق المؤسسة لمساعدة المنشآت والأفراد العاملين في القطاع غير الربحي لتحقيق التميز في العمل المؤسسي.
وعبّر الأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية عبدالله بن فرحان الفياض والرئيس التنفيذي للجائزة، عن أن انطلاق أعمال المؤسسة يشكل داعمًا قويًّا للجهود المبذولة من قِبَل حكومة المملكة للنهوض بالقطاع غير الربحي.
وقال: "نحتفل اليوم بإطلاق المؤسسة التي تُعد من أوائل المؤسسات المتخصصة في مساندة القطاع غير الربحي للتحول إلى العمل المؤسسي وتطوير وتحسين الأداء، من خلال تقديم العديد من خدمات التأهيل والاستشارات والبرامج التي تهدف إلى نشر ثقافة التميز، والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي؛ إذ تطمح مؤسسة التميز الأهلية إلى أن نوفر مرجعية تستطيع وضع الأسس لقياس التقدم في أداء المنظمات غير الربحية وتميزها في تأدية أدوارها".
يُذكر أن الجائزة حققت أرقامًا مميزة في دوراتها الأربعة الماضية؛ حيث بلغ مجموع المشاركين فيها أكثر من 2000 مشارك من المنشآت والأفراد، قدموا قرابة 1500 فكرة إبداعية وحوالى 500 مشروع متميز، واستفاد منها أكثر من 400 منشأة خيرية، وتخطت قيمة جوائزها 6 ملايين ريال.