"السويلم" يدشن الدورة الخامسة لجائزة "العمل الخيري" وأعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية

وأضاف "بن شريم": "تُعد مناسبة اليوم أحدَ المناسبات المهمة في رحلة تنمية وتطوير القطاع غير الربحي؛ حيث تم إطلاق الدورة الأولى من الجائزة قبل حوالى عشر أعوام، واليوم ونحن نحتفل بتدشين الدورة الخامسة منها؛ نفخر بما حققته الجائزة حتى الآن من إنجازات كبيرة؛ حيث شارك فيها أكثر من 2000 منشأة وفرد، في مجالات الجائزة الثلاثة وهي: (المنشآت الخيرية المتميزة التي تركز على الأداء الإداري والاستراتيجي، والمشروع الخيري المتميز والمخصص للمشاريع النوعية المقدمة من الجهات الخيرية داخل المملكة، وتم تخصيص المجال الثالث للأفراد لتكريم الأفكار الإبداعية المميزة).