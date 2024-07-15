"الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. ومتوسطة على الباحة ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد أربعة إنذارات؛ بينها اثنان باللون الأحمر لمنطقتي الباحة وعسير، واثنان باللون البرتقالي لمنطقتي الباحة ومكة المكرمة.
تفصيلًا، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة الباحة يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على كلّ من الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن من الساعة 13:00 حتى الساعة 21:00.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة عسير يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على كلّ من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل من الساعة 13:00 حتى الساعة 22:00.
من ناحية أخرى، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون البرتقالي لمنطقة الباحة يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على كلّ من الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة من الساعة 13:00 حتى الساعة 21:00.
وأصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي لمنطقة مكة المكرمة يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على العرضيات من الساعة 13:00 حتى الساعة 21:00.