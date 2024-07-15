"الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. ومتوسطة على الباحة ومكة

تفصيلًا، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة الباحة يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على كلّ من الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن من الساعة 13:00 حتى الساعة 21:00.