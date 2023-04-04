6 ساعات متصلة.. شباب مكة المتطوع يسهم في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين

يأتي ذلك من خلال الإشراف على حركة السير والسعي لمنع حدوث حالات تكدس المركبات ومنع الوقوف بشكل عشوائي حيث يعملون لمدة ست ساعات متواصلة يومياً على تيسير حركة الدخول والخروج في المواقف، إضافة إلى المهمة الأساسية المتمثلة في الحد من وقوف السيارات بشكل اعتراضي وإقفال بعضها على بعض، خصوصاً أن مواقف السيارات تشهد ازدحاماً كبيراً وتمتلئ بكثير من سيارات المعتمرين والمصلّين؛ لقربها من الحرم المكي الشريف خلال أوقات الذروة؛ حيث تتوافد المركبات استعداداً لتناول الإفطار أو أداء العمرة أو صلاة التراويح.