6 ساعات متصلة.. شباب مكة المتطوع يسهم في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين

يسهم أكثر من 50 شابًا متطوعًا من برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين.
يأتي ذلك من خلال الإشراف على حركة السير والسعي لمنع حدوث حالات تكدس المركبات ومنع الوقوف بشكل عشوائي حيث يعملون لمدة ست ساعات متواصلة يومياً على تيسير حركة الدخول والخروج في المواقف، إضافة إلى المهمة الأساسية المتمثلة في الحد من وقوف السيارات بشكل اعتراضي وإقفال بعضها على بعض، خصوصاً أن مواقف السيارات تشهد ازدحاماً كبيراً وتمتلئ بكثير من سيارات المعتمرين والمصلّين؛ لقربها من الحرم المكي الشريف خلال أوقات الذروة؛ حيث تتوافد المركبات استعداداً لتناول الإفطار أو أداء العمرة أو صلاة التراويح.
وأكد نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام د. عبدالرحمن الغامدي أن هذه الخدمة التي تندرج ضمن خدمات أخرى للبرنامج تأتي بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، وذلك في مواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب، مشيراً إلى أن الشباب ينزلون للميدان بعد صلاة العصر مباشرة وحتى التاسعة والنصف مساءً وبشكل يومي طيلة شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن مشروع تعظيم البلد الحرام ممثلاً في برنامج "شباب مكة في خدمتك" يقدّم العديد من الأنشطة كخدمة دفع العربات وتنظيم المصلين وإرشاد التائهين.