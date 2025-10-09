مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يحقق حلم الإنجاب لزوجين بعد عقم استمر 11 عاماً

بفضل من الله، أدخل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، الفرحة لسيدة تبلغ من العمر 37 عاماً، إثر معاناتها من العقم لمدة تزيد عن 11 عاماً، حيث تكللت جهود الفريق الطبي المتخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بالنجاح وتحقيق حلم الأمومة بعد رحلة علاج طويلة، وإجراء أكثر من 11 محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة.
وقال الدكتور ماجد الهدهد استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية، أن الزوجة راجعت المركز ولم تيأس من رحمة الله، بالرغم من محاولتها المتعددة للعلاج في مراكز أخرى والتي لم يكتب لها النجاح.
موضحاً أنه عند وصول الزوجة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، ومن ثم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي أكدت أن سبب العقم لديها يعود لمشكلة في بطانة الرحم المهاجرة، وكذلك وجود ضُعف شديد في مخزون المبايض، وهو الأمر الذي أعاقها من حدوث الحمل طوال السنوات الماضية.
مشيراً إلى أن الفريق الطبي عقب إنتهائه من دراسة كافة معطيات الفحوصات ، قام بوضع خطة علاجية دقيقة تعتمد على إعطاء بروتكول خاص، وعقب فترة من العلاج واختيار الوقت المناسب أجريت عملية دقيقة تم فيها الوصول إلى بويضات ناضجة وسحبها بنجاح ، بعد ذلك أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة في مختبر العقم، تبع ذلك إعادة 2 من الأجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الزوجة، مع إعطائها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجريت لها اختبارات الحمل، وتبين أنها حامل ولله الحمد.
وأكد د. الهدهد أن جهود الفرق الطبي تكللت بالنجاح ، حيث تم متابعتها طوال أشهر الحمل مع إعطائها كافة النصائح والمشورات الطبية اللازمة، وقد أنجبت طفلاً ذكراً، وخرجت من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تضم نخبة من أفضل الاستشاريين من حملة البورد والزمالات الأوروبية والأمريكية، ومزودة بأحدث التقنيات الطبية والمخبرية عالية الدقة والتطور، التي توفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من فرص نجاح الحمل والإنجاب.