مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يحقق حلم الإنجاب لزوجين بعد عقم استمر 11 عاماً

مشيراً إلى أن الفريق الطبي عقب إنتهائه من دراسة كافة معطيات الفحوصات ، قام بوضع خطة علاجية دقيقة تعتمد على إعطاء بروتكول خاص، وعقب فترة من العلاج واختيار الوقت المناسب أجريت عملية دقيقة تم فيها الوصول إلى بويضات ناضجة وسحبها بنجاح ، بعد ذلك أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة في مختبر العقم، تبع ذلك إعادة 2 من الأجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الزوجة، مع إعطائها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجريت لها اختبارات الحمل، وتبين أنها حامل ولله الحمد.