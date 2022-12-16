الأمن البيئي يضبط 18 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.