"الوطنية للإسكان" تطلق ضاحية الفرسان باستثمارات تتجاوز 24 مليار ريال

وبهذه المناسبة أشاد أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بدعم القيادة الحكيمة لقطاع الإسكان بالمنطقة، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على العطاءات التي تصل بمستوياتها للعالمية والسخية لتأمين الحياة الكريمة والرفاهية لأبناء هذا البلد، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان والوطنية للإسكان في مجال المشاريع السكنية.